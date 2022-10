ROSSATO – AMBROSI – CIA (FDI) / INTERROGAZIONE * BYPASS TRENI: « CONTRADDITTORI IMMOBILI E PASSANTE FERROVIARIO SULLA COLLINA EST DELLA CITTÀ DI TRENTO, I CITTADINI CHIEDONO RISPOSTE CHIARE »

12.09 - mercoledì 12 ottobre 2022

Contraddittori immobili e passante ferroviario sulla collina est della città – Rossato (FdI): “I cittadini chiedono risposte chiare”.

Gli abitanti di Villazzano e in particolare quelli di San Rocco, si sono ritrovati nella cassetta delle lettere la fotocopia di un documento del Servizio Geologico Provinciale. Il documento sembrerebbe essere stato inviato nel febbraio scorso alla conferenza dei servizi nell’ambito delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale e di approvazione del progetto di fattibilità della circonvallazione ferroviaria che passerà in tunnel sotto la collina est della città, ma i cittadini interessati non ne erano a conoscenza.

Il documento, molto articolato e tecnico, contiene diverse osservazioni ma quella che maggiormente ha messo in allarme i residenti, che si ritrovati la fotocopia del testo nella cassetta della lettera, recita: “Si consiglia di prevedere la predisposizione di relazioni sullo stato di consistenza degli edifici prossimi al tracciato (rilievo di lesioni, crepe, deformazioni negli esterni e negli interni), in contraddittorio con i proprietari, al fine di prevenire richieste di danni improprie, a posteriori. A tale proposito si suggerisce di condurre in corso d’opera una campagna di misure vibrometriche per monitorare il livello delle vibrazioni (frequenze, velocità e/o accelerazioni) indotte sugli edifici giudicati più sensibili (ad esempio in zona Palazzi di Mattarello, S. Rocco, Villazzano, imbocco nord via Brennero, Canova e GardoloRoncafort).”

Inutile nascondere che questo ha generato allarmismo fra i residenti per le possibili ripercussioni sugli immobili della collina cittadina.

Per cercare una risposta chiara il Gruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione per chiedere la convocazione di incontri pubblici al fine di informare la popolazione sul contenuto del documento sopra citato e per sapere:

chi sarà a farsi carico di tutti i costi e quale sarà la tempistica per l’effettuazione del contraddittorio tra tecnici e proprietari delle abitazioni interessate;

a chi competerà la conduzione di una campagna di misure vibrometriche per monitorare il livello delle vibrazioni (frequenze, velocità e/o accelerazioni) indotte sugli edifici giudicati più sensibili. Auspichiamo che la risposta arrivi in tempi brevi per informare correttamente i residenti delle zone interessate che legittimamente si pongono molte domande.

Cons. Katia Rossato

Cons. Alessia Ambrosi

Cons.Claudio Cia

INTERROGAZIONE N. _______

PASSANTE FERROVIARIO E “CAMPAGNA DI MISURE VIBROMETRICHE” SULLA COLLINA EST DELLA CITTÀ: I CITTADINI CHIEDONO RISPOSTE CHIARE

In questi giorni, gli abitanti di Villazzano e in particolare quelli di San Rocco, si sono ritrovati nella cassetta delle lettere la fotocopia di un documento del Servizio Geologico Provinciale. Il documento sembrerebbe essere stato inviato nel febbraio scorso alla conferenza dei servizi nell’ambito delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale e di approvazione del progetto di fattibilità della circonvallazione ferroviaria che passerà in tunnel sotto la collina est della città. Di tutto ciò, i cittadini interessati non erano a conoscenza.

Il documento, molto articolato e tecnico, contiene diverse osservazioni ma quella che maggiormente ha messo in allarme i residenti, che si ritrovati la fotocopia del testo nella cassetta delle lettere, recita: “Si consiglia di prevedere la predisposizione di relazioni sullo stato di consistenza degli edifici prossimi al tracciato (rilievo di lesioni, crepe, deformazioni negli esterni e negli interni), in contraddittorio con i proprietari, al fine di prevenire richieste di danni improprie, a posteriori. A tale proposito si suggerisce di condurre in corso d’opera una campagna di misure vibrometriche per monitorare il livello delle vibrazioni (frequenze, velocità e/o accelerazioni) indotte sugli edifici giudicati più sensibili (ad esempio in zona Palazzi di Mattarello, S. Rocco, Villazzano, imbocco nord via Brennero, Canova e GardoloRoncafort).”

Inutile nascondere che tale passaggio del documento ha generato allarmismo fra i residenti per le possibili ripercussioni sugli immobili della collina cittadina. Ci si chiede chi dovrà farsi carico dei costi per l’elaborazione delle relazioni preventive e in corso d’opera, preoccupazioni che vanno ad aggiungersi alle tante domande legittime degli stessi residenti rimaste ancora senza una risposta.

Tutto ciò premesso,

si interroga

il Presidente della Provincia

per sapere:

• a chi compete la predisposizione di relazioni sullo stato di consistenza degli edifici prossimi al tracciato (rilievo di lesioni, crepe, deformazioni negli esterni e negli interni), in contraddittorio con i proprietari, al fine di prevenire richieste di danni improprie, a posteriori e soprattutto chi si farà carico dei costi dei professionisti deputati a tale compito;

• se i proprietari degli edifici interessati dovranno farsi carico del costo della predisposizione di una propria valutazione redatta da un tecnico di fiducia e quale sia la tempistica per l’effettuazione del contraddittorio tra tecnici e proprietari delle abitazioni interessate;

• a chi compete la conduzione in corso d’opera una campagna di misure vibrometriche per monitorare il livello delle vibrazioni (frequenze, velocità e/o accelerazioni) indotte sugli edifici giudicati più sensibili;

• se sia previsto un soggetto pubblico che possa fare da garante dei cittadini affiancando i propri tecnici durante l’effettuazione dei contraddittori presso le abitazioni, qualora i tecnici incaricati fossero di RFI o di ditte terze;

• se non ritenga opportuna la convocazione di incontri pubblici sul territorio nelle zone a rischio citate nel documento Provinciale, al fine di informare la popolazione circa le modalità di effettuazione dei controlli in contraddittorio per verificare lo stato degli immobili, nonché per rassicurare gli stessi cittadini preoccupati per i possibili effetti del cantiere.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

Cons. Katia Rossato

Cons. Claudio Cia

Cons. Alessia Ambrosi