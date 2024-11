22.13 - venerdì 22 novembre 2024

«In uno stupendo contesto, e con il sole che ci arride, discuteremo di come cambiare questa Italia e questa Europa. Se volete sapere come raddrizzeremo questo mondo al contrario, soprattutto se volete far parte di quei volenterosi sognatori e magari un po’ dissennati che lo raddrizzeranno, venite sabato prossimo 23 novembre».

«Al vostro segnale scateneremo l’inferno».

Roberto Vannacci

Europarlamentare

