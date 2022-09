ROBERTO SANI (TERZO POLO * ELEZIONI: « DISPIACIUTO PER AVER USATO L’ESPRESSIONE “AUTONOMIA STUPRATA” È INACCETTABILE E MI SCUSO »

17.43 - lunedì 05 settembre 2022

Elezioni: Sani (Terzo Polo), mi scuso per le mie parole. “Sono profondamente dispiaciuto per aver usato un’espressione, ‘autonomia stuprata’, inaccettabile e per la quale mi scuso. Riconoscere un errore è doveroso, e io non mi sottrarrò. Al di là delle parole contano i fatti. Ciò che è reale è il lavoro fatto da tutti noi, a livello nazionale e locale. Io per primo impegnato a far approvare la legge sulla parità di genere nelle elezioni, per permettere a molte più donne di avere voce nelle istituzioni. Sul nazionale, il lavoro svolto per il contrasto alla violenza di genere è agli atti del parlamento. Grazie all’impegno del mio partito sono stati stanziati ulteriori 19 milioni nell’ultima legge di bilancio per il 2022 con particolare riferimento agli interventi previsti dalla Convenzione di Istanbul. Per i progetti per il recupero di uomini maltrattanti, per l’attività di monitoraggio e raccolta dati da parte delle Istituzioni per garantire che in tutta Italia i servizi abbiano la stessa qualità ed efficacia, per i centri antiviolenza, per il reddito di libertà. Quello che è certo è che la Biancofiore non ha mosso un dito per tutto questo. Le parole si possono sbagliare, e io ho sbagliato. E quando si sbaglia, si chiede scusa. I fatti sono incontestabili”.

Lo scrive in una nota il candidato del Terzo Polo al collegio uninominale di Trento, Roberto Sani.

