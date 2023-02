RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI (TN)* “HOSPITALITY 2023“: « DOMANI 6/2 ORE 11.00 L’INAUGURAZIONE, CON ASSESSORE FAILONI – SILVIA BETTA – ROBERTO PELLEGRINI – ALESSANDRA ALBARELLI »

11.03 - domenica 5 febbraio 2023

Il Presidente Roberto Pellegrini e la Direttrice Generale Alessandra Albarelli organizzano l’inaugurazione della 47esima edizione di Hospitality – Il Salone dell’Accoglienza. Lunedì 6 febbraio 2023 ore 11.00 presso il Quartiere Fieristico di Riva del Garda, Teatro Padiglione D Via Baltera, 81 Riva del Garda.

SALUTI ISTITUZIONALI

Roberto Pellegrini

Presidente di Riva del Garda Fierecongressi

Silvia Betta

Vicesindaco del Comune di Riva del Garda

Roberto Failoni

Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo della Provincia autonoma di Trento

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Giovanna Voltolini

Exhibition Manager Hospitality

OPENING TALK

“La nuova era dell’ospitalità”

Carlo Berizzi. Associate Professor in Architectural and Urban Composition DICAR – Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura University of Pavia

Marco Gilardi

Operations Director Italy and USA di NH Hotel Group

Alberto Granzotto

Presidente FAITA FEDERCAMPING

Roberto Vitali

CEO e CoFounder Village for all

Alessandra Albarelli

Direttrice Generale Riva del Garda Fierecongressi

Modera: Tessa Gelisio, conduttrice e autrice televisiva