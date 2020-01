RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI SPA * CAMBIO AI VERTICI: « ALESSANDRA ALBARELLI è LA NUOVA DIRETTRICE GENERALE »

È Alessandra Albarelli la nuova Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi SpA, ente gestore del polo fieristico e congressuale del Trentino. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta di ieri lunedì 27 gennaio, che all’unanimità e senza esitazioni ha individuato la nuova figura apicale della struttura manageriale della Società rivana che succede a Giovanni Laezza.

Alessandra Albarelli è da dieci anni parte integrante della struttura organizzativa della Società gardesana ed è responsabile dell’Area Congressi ed Incoming. Ha ricoperto incarichi nell’ambito del marketing di destinazioni e vanta esperienze professionali in gestione di aziende, orientate allo sviluppo del business e di piani strategici. Dal 2107 è Amministratore Delegato di REbuild S.r.l., Società del gruppo che si occupa di comunicazione ed eventi dedicati all’innovazione e alla sostenibilità in edilizia.

Albarelli nel marzo 2017 è stata eletta Presidente di Federcongressi&eventi, l’associazione della meeting industry italiana che riunisce oltre 300 imprese del settore e, riconfermata nel 2019, proseguirà il suo impegno per un triennio.

Nel passato Alessandra Albarelli, in qualità di titolare di impresa nel ricettivo extralberghiero, è stata fondatrice del Consorzio di promozione turistica Verona Tuttintorno di cui è stata Direttrice per molti anni, prima dell’avvio della collaborazione con Riva del Garda Fierecongressi SpA. Molte sono state le esperienze in qualità di amministratrice pubblica e in consigli di amministrazione di aziende pubbliche e private.

“Siamo molto soddisfatti di questa scelta – dichiara il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi SpA Roberto Pellegrini parlando a nome dei membri del Consiglio di Amministrazione – Abbiamo nominato Alessandra Albarelli per la sua indiscutibile e riconosciuta esperienza di settore, per le sue capacità manageriali e relazionali. Perché ha una particolare attitudine a creare ed innovare guidando processi di cambiamento. Caratteristica, questa, ritenuta importante dalla governance della Società per poter concretizzare i nuovi obiettivi strategici approvati nel 2019. Inoltre, le prossime realizzazioni, il nuovo Centro Congressi e l’ampliamento del Quartiere Fieristico, richiedono attenzione e conoscenza diretta della complessa macchina produttiva di fiere e congressi, per affrontare il delicato momento gestionale senza penalizzare l’attività in corso”.

Il Consiglio di Amministrazione, facendo queste valutazioni, esprime totale fiducia ed apprezzamento verso la nuova Direttrice Generale e le persone che compongono lo staff organizzativo, sicuri che sapranno trovare un coeso assetto per affrontare con determinazione le nuove sfide, per fare crescere la Società, il territorio altogardesano e trentino.

“Ho il piacere di assumere la direzione di Riva del Garda Fierecongressi SpA – afferma Alessandra Albarelli – per cui ringrazio il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordatami. Si tratta di un passaggio importante, che avviene dopo 15 anni di responsabilità in capo a Giovanni Laezza, persona che stimo per capacità professionali e doti umane. Oggi Riva del Garda Fierecongressi SpA è una realtà solida, che riesce a competere con la concorrenza, condizione preliminare per poter implementare e innovare l’attività. Una sfida che colgo con entusiasmo, consapevole degli impegni infrastrutturali su cui la Società sta investendo direttamente”.