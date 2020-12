RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI * COMMUNITY VIRTUALI: « GENNAIO E FEBBRAIO 2021, NASCONO EXPO RIVA SHOW E HOSPITALITY DIGITAL SPACE »

Riva del Garda Fierecongressi reinventa e trasforma in digitale le prossime edizioni di Expo Riva Schuh e Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza.

Saranno due edizioni speciali all’insegna del digitale, le prossime di Expo Riva Schuh e Gardabags e di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza previste nei mesi di gennaio e febbraio 2021. Entrambe le manifestazioni tornano infatti con format completamente inediti, progettati da Riva del Garda Fierecongressi per sostituire le fiere in presenza con spazi di incontro virtuali dedicati alle community di riferimento.

“A fronte dello scenario causato dall’emergenza sanitaria, che non ci consente di garantire il consueto svolgimento delle due fiere, abbiamo perseguito la strada della digitalizzazione con l’obiettivo di tenere alto il successo del posizionamento dei brand e di supportare le filiere che presidiamo garantendo un’opportunità di rilancio e visibilità – spiega il Presidente di Riva del Garda Fierecongressi Roberto Pellegrini – Una soluzione eccezionale, che lanciamo pur mantenendo ben salda la convinzione che la modalità delle fiere in presenza resta insostituibile: sia Expo Riva Schuh che Hospitality, infatti, si rivolgono ad un mondo molto fisico, fatto di materiali ed esperienze, ancora impossibile da trasferire totalmente in digitale. Nel 2020 abbiamo avuto la fortuna di svolgere regolarmente queste fiere ammiraglie collocate all’inizio dell’anno, che ci hanno permesso di attutire le perdite derivanti dai successivi mesi di blocco. Nell’impossibilità di fare lo stesso a inizio 2021, condizione che comporterà inevitabili conseguenze economiche anche in termini di indotto sul territorio, abbiamo deciso di mantenere le date dei due appuntamenti trasformandoli in hub virtuali in cui favorire lo sviluppo di business, contenuti e sinergie”.

Il primo appuntamento a sbarcare online è Expo Riva Schuh e Gardabags, che mantiene fisse le date di svolgimento preannunciate e si ripresenta dal 16 al 19 gennaio 2021 con un approccio inedito e innovativo al digitale che consentirà di condividere contenuti di valore e di esplorare nuove possibilità di fare business. Oltre a un ricco panel di servizi e strumenti di marketing pensati per dare concretezza alla fitta rete di relazioni tra i buyer e aziende espositrici del settore della calzatura, a dare ancora più valore a questa edizione speciale il nuovo evento in live streaming “Expo Riva Show – The shoe connection”: un ricco programma di talk show, presentazioni e testimonianze che accompagneranno il business di espositori e buyer, i quali potranno godere ancora una volta di un’opportunità di aggiornamento imperdibile.

A seguire, dal 1° al 4 febbraio 2021, Hospitalty-Il Salone dell’Accoglienza diventa Hospitality Digital Space, per una speciale edizione della manifestazione progettata con l’obiettivo di fornire a tutti i professionisti che lavorano nel settore dell’accoglienza e della ristorazione i migliori strumenti per guidare il cambiamento, mettendo a loro disposizione uno spazio virtuale dinamico per creare nuove opportunità di networking. Un’edizione incentrata sulla formazione, arricchita dal debutto di Onspitality, masterclass dedicata alla figura dell’hospitality digital manager in programma mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio.

A entrare nel merito dei nuovi format, la Direttrice di Riva del Garda Fierecongressi Alessandra Albarelli: “L’edizione in digitale di Expo Riva Schuh e Gardabags torna a mettere al centro i player del settore calzaturiero e consentirà a espositori e buyer di tutto il mondo di incontrarsi nonostante i limiti dovuti alla pandemia, mantenendo quella imprescindibile componente di internazionalità che caratterizza la manifestazione, il cui dna è quello di offrire una piattaforma globale di incontro, scambio e aggiornamento per il settore. Facendo leva sul know how maturato in tanti anni, il nostro obiettivo è fornire ai professionisti strumenti, riflessioni e soluzioni per salvaguardare business e relazioni leggendo le evoluzioni del mercato. Hospitality Digital Space coinvolgerà esperti e testimonial professionali in appuntamenti gratuiti e workshop, con un ricco calendario di incontri fruibili online e raggiungibili anche da chi normalmente non visita la fiera, con il vantaggio di poter proseguire nel percorso di crescita e posizionamento nazionale, oltre che di valorizzare la lunga tradizione formativa caratteristica di Hospitality”.

Due eventi inediti, frutto del lavoro che Riva del Garda Fierecongressi in questi mesi ha portato avanti in termini di sviluppo e digitalizzazione dei prodotti, che consentiranno di dare continuità alle due manifestazioni e offriranno un’occasione unica per rafforzare, con modalità diverse, le relazioni tra i protagonisti delle rispettive community, condividendo linee guida per l’innovazione e formazione preziosa soprattutto in questo momento particolare.