RINASCIMENTO TRENTO – AGIRE – UDC * AMMINISTRATIVE 2020: MARCELLO CARLI, « DEPOSITATE LE LISTE, SIAMO IN CAMPO PER VINCERE E CAMBIARE LA CITTà »

COMUNALI: DEPOSITATE TUTTE LE LISTE, IN CAMPO PER VINCERE E CAMBIARE TRENTO.

Rinascimento Trento, Agire, Udc: con stamattina abbiamo completato il deposito di tutte e tre le liste a supporto della mia candidatura a sindaco.

Ringrazio le tante donne e i tanti uomini della società civile che hanno scelto di impegnarsi in prima persona in una sfida appassionante per cambiare profondamente la nostra città, strapparla a una sinistra che l’ha resa immobile da 25 anni e intervenire immediatamente per far fronte a una devastante crisi economica che sta purtroppo già incidendo sulla vita di migliaia e migliaia di persone.

Siamo al lavoro per una Trento aperta, dinamica, solidale, città con vocazione universitaria e turistica e che metta al centro il valore della persona

La nostra una sfida per vincere. Puntiamo prima al ballottaggio e poi all’affermazione al secondo turno: siamo noi ogni giorno di più l’unica alternativa elettoralmente possibile a Ianeselli.

*

Marcello Carli