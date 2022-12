RIFONDAZIONE COMUNISTA – TRENTINO * REPLICA A LEGA: « CENTRO SOCIALE BRUNO, GRAVE LA RICHIESTA DI CACCIARE I MIGRANTI DALL’IMMOBILE »

19.38 - giovedì 01 dicembre 2022

Il comunicato di Rifondazione Comunista del Trentino in merito ad alcune affermazioni da parte di alcuni esponenti della Lega riguardo al Centro Sociale Bruno.

Anche se si trattasse solo di una battuta destinata a non avere seguito, riteniamo grave la richiesta dei due consiglieri provinciali della Lega, Moranduzzo e Rossato, di cacciare i/le esponenti del Centro Sociale Bruno dallo stabile di Lungadige S. Nicolò, in cui da tanti anni svolgono attività per una cultura dell’accoglienza e della socialità, in particolare a favore dei/lle cittadini* migranti (sportelli informativi, corsi di lingua italiana, rifugio solidale e tanto altro) oltre a produrre un articolato programma di eventi culturali che spaziano dall’editoria al cinema, dalla musica al teatro.

Tutto ciò che facilità l’inclusione e lo scambio, oltre ad essere positivo in sé perché ha a che fare con il senso di umanità e di rispetto per tutti gli esseri umani, dovrebbe essere visto con lungimiranza e buonsenso, come uno strumento per migliorare quella “sicurezza” che, a parole, tanto piace alla Lega.

Il degrado e l’insicurezza, infatti, sono tanto maggiori quanto più una società chiude o penalizza gli spazi di incontro, di proposta, di coinvolgimento in particolare verso i giovani e coloro che sono a rischio di marginalità e solitudine. Da parte nostra, grande solidarietà al Centro Sociale Bruno, con il quale abbiamo condiviso molte occasioni di impegno e di lotta per la difesa dei diritti di chi è più debole.

Partito della Rifondazione Comunista del Trentino