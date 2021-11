9:27 - 19/11/2021

Sulla linea Trento – Bassano del Grappa, il traffico ferroviario è attualmente sospeso in prossimità di Levico per un inconveniente tecnico alla linea. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI.

Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus per i treni interessati dal provvedimento di circolazione.