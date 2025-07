RETE4 – RETEQUATTRO * “ZONA BIANCA“ 6/7 – GARLASCO CASO POGGI: «INTERVISTE IN STUDIO AVVOCATI DE RENSIS (STASI) E LOVATI (SEMPIO)» (RIVEDI – REPLICA – REPLY DIRETTA VIDEO TV)

07.23 - giovedì 17 luglio 2025

In questa puntata approfondimenti sul caso Garlasco, per cercare di analizzare la scena del delitto alla luce di quanto emerso dall’incidente probatorio. Un Dna maschile ignoto è stato trovato all’interno del cavo orale di Chiara Poggi, aprendo alla possibilità di un terzo uomo presente al momento dell’omicidio. Spazio, poi, ad un focus sulla giustizia. Sembrerebbe crescere, in Italia, una certa sfiducia nel sistema giudiziario, fatto che, di recente, avrebbe portato ad un aumento significativo dei regolamenti di conti fra privati.

