“ RETE CITTADINI – TRENTO “ * CIRCONVALLAZIONE TRENI: « PROGETTO DESTRA ADIGE, DA ITALFERR IL BIOTOPO “TAIO“ NON PUÒ ESSERE INTERESSATO DA NUOVE OPERE FERROVIARIE »

13:47 - 17/01/2022

Danni ambientali con prolungamento a sud. In Consiglio provinciale Italferr è intervenuta per una valutazione sulla proposta progettuale in destra Adige ed ha evidenziato che il collegamento con la linea esistente a Calliano presenta numerose criticità in particolare dovute alla presenza di biotopo denominato il “Taio” che non può essere interessato minimamente da nuove opere ferroviarie. Infatti la proposta della rete dei cittadini interessava parzialmente biotopo con la punta scambio a sud.

Conseguentemente il tracciato dovrà compiere un ampio semicerchio evitando il biotopo con un tracciato a est dello stesso ed attraverserà delle zone potenzialmente allagabile ove dovrà essere garantita una quota idonea all’invariante idraulica.

Infatti nelle osservazioni è scritto: “interferenza con area allagate: la ferrovia non può essere piano campagna né in rilevato ma deve essere realizzata a quota idonea garantendo di variante idraulica” e, a parte, viene specificato che si tratta di un viadotto, come si può facilmente desumere guardando la planimetria.

Grazie a questa interessante osservazione si può affermare che il quadruplicamento del binario nella zona compresa tra Calliano e Volano non potrà occupare il biotopo e dovrà essere realizzato un lungo viadotto di circa 2 km e mezzo che attraverserà le campagne frutticole e viticole della zona, interferendo pesantemente con l’attività degli agricoltori.

È importante sottolineare questo aspetto perché la scelta della sinistra Adige a Trento e l’ipotesi di proseguire con il quadruplicamento della linea storica fino alla località Sant’Ilario di Rovereto creerà sicuramente pesanti danni alle campagne comprese tra Calliano e Volano, come evidenziato nelle planimetrie allegate.

Rete dei cittadini