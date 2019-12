” RETE BIANCA ” – TRENTINO ALTO ADIGE * COMUNALI 2020: « IN MERITO ALLA NEO-COSTITUITA ALLEANZA PATT-UPT-#INMOVIMENTO, IL “COLORE BIANCO” COME RIPARTENZA OLTRE LA PAURA »

“RETE BIANCA Trentino Alto Adige” – Il “colore bianco” come ripartenza oltre la paura.

Rete Bianca del Trentino Alto Adige legge in questi giorni, con sollievo, l’interpretazione che da voci autorevoli si è formata circa la neocostituita alleanza di “Centro”. Un centro inteso alla De Gasperi, uomo dai profondi valori umani, cristiani, popolari, democratici ed europeisti che ha dovuto vivere la “logica del centro” come una necessità storica imprescindibile, ma che ha sempre lottato per un mondo più giusto ed equo, più umano, più responsabile, propulsore di uno sviluppo economico diffuso e contro le povertà (mi vengono in mente, un esempio per tutti, i sassi di Matera, emblema del suo impegno sociale in prima persona da statista).

Rete Bianca, che da qualche mese ha aperto un dialogo con l’Upt e le forze civiche, pone due questioni fondamentali alla neocostituita alleanza di Centro (Patt, Upt e #InMovimento): la prima, se tale alleanza saprà trovare una sintesi e collaborare ad un progetto comune, dal quale far scaturire un nome condiviso con tutte le forze popolari, territoriali e civiche, riformiste e democratiche, senza cadere nella logica individualistica di voler esprimere in modo autonomo un proprio candidato sindaco da sacrificare per un ballottaggio di convenienza; la seconda, se essa sarà capace di essere lungimirante e di uscire da una mera logica territoriale e comunale, seppur necessaria, per affrontare sfide sempre più interconnesse con una visione nazionale ed europea e, quindi, evolvere verso un soggetto con una prospettiva dai confini più larghi, al di là dei singoli appuntamenti elettorali.

Rete Bianca dichiara di essere disponibile a condividere ed a mettere al centro di un progetto comune una “rete valoriale aggregante di forze moderate” siano esse popolari, civiche, autonomiste ed ambientaliste, democratiche, piuttosto che riformiste e liberali. Forze tutte indispensabili, in questo momento per l’Italia e per il Trentino che richiede interventi più di tipo straordinario che ordinario, per riuscire a ripartire dalle nostre comunità ed andare oltre la paura, tutti insieme, in un fronte comune e riaccendere la speranza.

*

Michela Bonafini

Rete Bianca Trentino Alto Adige www.retebianca.net