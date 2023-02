09.19 - lunedì 6 febbraio 2023

In questa puntata: l’intervista al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nord vs sud un Italia divisa dagli stipendi, anarchici in piazza contro il 41 bis, l’intervista al presunto ex marito di Gina Lollobrigida Javier Rigau e infine la polemica sul carcere per i clienti delle prostitute.

