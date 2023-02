RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ * « GIUSEPPE BRINDISI INTERVISTERÀ IL PRESIDENTE DI FORZA ITALIA SILVIO BERLUSCONI, QUESTA SERA 5/2 ORE 21.20 »

07.42 - domenica 5 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi sarà ospite di Giuseppe Brindisi nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in onda questa sera, domenica 5 febbraio, in prima serata su Retequattro.

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato al caso Cospito e alle tensioni sociali con gli anarchici, all’Italia divisa in due nell’eterno duello tra Nord e Sud e al reddito di cittadinanza. E ancora, per la prima volta in studio a Milano, la testimonianza di Javier Rigau, marito di Gina Lollobrigida.