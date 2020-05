RETE 4 – “ RICETTE ALL’ITALIANA “: « LA NUOVA EDIZIONE VEDE DAVIDE MENGACCI IN COLLEGAMENTO DA UN CASOLARE IMMERSO NELLA CAMPAGNA ROMANA »

Dal 18 maggio – dal lunedì al sabato, dalle 11.20 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 13.30 – torna su Retequattro l’appuntamento con «Ricette all’italiana».

La nuova edizione vede Davide Mengacci in collegamento da un casolare immerso nella campagna romana. In sua compagnia, Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio, che si cimentano in esilaranti lezioni di cucina impartite da Anna Moroni, in collegamento dalla propria cucina di casa.

Le ragazze tentano di riprodurre alcuni dei più classici piatti della tradizione italiana. Chef (Moroni) e sous chef (Mengacci) s’impegneranno al massimo per assisterle, mentre nuove rubriche aiutano i telespettatori, che – per seguire le indicazioni imposte da lockdown e social distancing – hanno ritrovato la passione per la cucina e il barbecue, il giardinaggio e l’hair styling…

Gianluca Mech, come di consueto, interviene con consigli di bellezza e benessere.

«Ricette all’italiana» è disponibile on demand su MediasetPlay e viene trasmesso su Mediaset Italia, via satellite, negli Stati Uniti e in Israele; via cavo, in Belgio, Svizzera, Francia, Slovenia, Paesi Bassi e USA.

«Ricette all’italiana» è un programma di Elio Bonsignore. Il produttore esecutivo Mediaset è Francesca Gioia.