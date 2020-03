RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ – VENERDì 13 MARZO: « CORONAVIRUS, LA RIVOLTA DELLE CARCERI E L’OMICIDIO VANNINI »

Venerdì 13 marzo, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Aggiornamenti costanti e puntuali, indicazioni sanitarie e nuove precisazioni sul Corona virus, sono il tema rilevante del programma a cura di Siria Magri, in onda sulla rete diretta Sebastiano Lombardi.

Nelle carceri italiane, dal 9 marzo sono scoppiate diverse rivolte. Il bilancio è di 12 vittime tra i detenuti, nove nel penitenziario di Modena e tre in quello di Rieti. 40 gli agenti feriti. A Foggia, dopo un’evasione di massa, quasi tutti sono stati rintracciati: ne mancano cinque, dei 72 fuggiti. I motivi delle proteste sono comuni a tutti gli istituti: amnistia per la paura del contagio, contrarietà per la restrizione dei colloqui con i parenti. Gli inquirenti sospettano una regia dietro a questi eventi e non escludono nessuna pista.

Per lo sconcertante omicidio del 17 maggio 2015 di Marco Vannini, lasciato spegnersi dopo un colpo di pistola mentre era a casa della fidanzata Martina, è indagato l’intero gruppo familiare dei Ciontoli. Il processo è da rifare: omicidio volontario per tutti?