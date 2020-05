RETE 4 – “ QUARTO GRADO “ * COVID-19: CONTAGI QUANDO IL VIRUS ERA SCONOSCIUTO? / LUCA SACCHI – SCAMBIO DI SMS SOSPETTI CON ANASTASYA?

Venerdì 22 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l’appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri continua l’inchiesta sull’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e sul giallo dei primi contagi. I primi casi positivi, infatti, sembrano risalire a quando il virus ancora era ancora sconosciuto. Qualcuno ha celato informazioni vitali? Molti puntano il dito contro la Cina, ma le illazioni sono state prontamente rispedite al mittente.

Al centro della puntata anche il caso di Luca Sacchi, il ragazzo freddato con un colpo di pistola alla testa, la sera del 23 ottobre scorso, a Roma.

In carcere per l’omicidio, Valerio Del Grosso con Paolo Pirino e Marcello De Propris. Il processo, intanto, è stato rinviato al prossimo 9 giugno. Ma nuove intercettazioni tra Luca e la fidanzata Anastasya – in un sms, la ragazza scrive «attieniti ai piani…» – gettano un’ulteriore ombra sulla vicenda. Anastasya, in aula, infatti, è presente sia nella veste di imputata che di parte civile.