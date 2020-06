RETE 4 – “ QUARTA REPUBBLICA ” *  LUNEDÌ 8 GIUGNO TRA GLI OSPITI DI NICOLA PORRO: « CARLO COTTARELLI, ALESSIA MORANI E CARLO CALENDA »

L’economista Carlo Cottarelli, la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessia Morani (Pd) e il leader di Azione Carlo Calenda saranno tra gli ospiti di Nicola Porro domani, lunedì 8 giugno, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, che dedicherà un’ampia pagina alla crisi che sta investendo l’Italia dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Nel corso della serata, tanti i servizi e i temi al centro del dibattito: dal salasso fiscale per famiglie e imprese, che a giugno dovranno pagare circa 29 miliardi di tasse, alle incognite che ancora pesano sulla scuola; dalla vicenda del sequestro a Roma della sede del movimento di estrema destra Casapound, agli incendi di Lampedusa che hanno distrutto i barconi usati dai migranti per raggiungere l’isola, fino agli annosi problemi delle infrastrutture, come il viadotto chiuso dall’Anas pochi giorni fa per ragioni di sicurezza all’uscita del casello di Orte al confine tra Lazio e Umbria.

Spazio anche ad un reportage dallo stabilimento Fiat di Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli – la cui riapertura che era prevista per lunedì è invece stata rinviata a data da destinarsi – e a un viaggio nel distretto della ceramica di Modena, il primo in Europa per fatturato, dopo i tre mesi di sospensione di ogni attività.

Tra gli ospiti anche gli eurodeputati Massimiliano Salini (FI) e Fabio Massimo Castaldo (M5S), l’imprenditore Marcello Di Caterina, Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Gianni Barbacetto, Francesca Fagnani e Daniele Capezzone.