RETE 4 – ” QUARTA REPUBBLICA “ * LUNEDÌ 4 GENNAIO OSPITI: « MATTEO RENZI / MARCO CAPPATO / DANIELE CAPEZZONE / MATTEO BASSETTI / IGINIO MASSARI »

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi sarà ospite in diretta di Nicola Porro nella prima puntata del 2021 di “Quarta Repubblica” – in onda domani, lunedì 4 gennaio, in prima serata, su Retequattro – per commentare le ore decisive della sfida con il premier Giuseppe Conte e il futuro del Governo.

Nel corso della puntata ampio spazio sarà dedicato, con servizi, cifre e confronto in studio, ai ritardi nella campagna di vaccinazione anti-Covid19 – con un reportage da Israele, Paese che detiene il record mondiale di vaccini somministrati- alle incognite che ancora ci sono intorno alla riapertura dopo le festività e alle crescenti difficoltà economiche di molti cittadini, tra l’arrivo delle cartelle esattoriali e il rischio di essere segnalati come “cattivi pagatori”, in caso di un leggero saldo negativo in banca.

E ancora: un approfondimento sui cantieri fermi e sulle opere pubbliche bloccate da anni; un viaggio nel Capodanno di Courmayeur, vuota e con le piste da sci innevate ma chiuse; un “faccia a faccia” tra Nicola Porro e il campione olimpionico di anelli Juri Chechi.

Tra gli ospiti della puntata anche: i deputati Andrea Ruggeri (FI) e Luciano Nobili (IV), l’ex direttore esecutivo dell’Ema Guido Rasi, il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto di Malattie Infettive del San Martino, il maestro pasticciere Iginio Massari, l’esponente radicale Marco Cappato, suor Anna Monia Alfieri, Alfonso Celotto, Mario Giordano, Tobias Piller e Daniele Capezzone.