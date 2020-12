RETE 4 – “ FUORI DAL CORO “ * OSPITI: « CARLO COTTARELLI / MASSIMO CACCIARI / VITTORIO FELTRI / IVA ZANICCHI E GIANLUIGI NUZZI »

Domani, ‪martedì 8 dicembre – in prima serata su Retequattro – al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano, le storie e le testimonianze di molti italiani in difficoltà, tra la paura del futuro, la rabbia e l’incertezza economica causata dalla pandemia.

Mentre le feste natalizie si avvicinano, le restrizioni anti-Covid sembrano penalizzare fortemente molte attività commerciali, che non sanno come far fronte a questa crisi e temono nel nuovo anno di non riuscire a riaprire.

Nel corso della serata, un particolare focus sarà dedicato a un’inchiesta sull’impreparazione nella gestione di farmaci, siringhe e mascherine e a un viaggio nella sanità in Puglia, dove ancora mancano i vaccini antiinfluenzali.

E ancora, un approfondimento sul crollo della natalità, un dramma nel dramma: il record negativo di nascite dall’Unità d’Italia registrato nel 2019 nel nostro Paese potrebbe quest’anno essere superato: cosa si può fare per invertire questa tendenza? Quali aiuti possono essere introdotti?

Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano nel corso della puntata: l’economista Carlo Cottarelli, Massimo Cacciari, Vittorio Feltri, Iva Zanicchi e Gianluigi Nuzzi.