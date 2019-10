RETE 4 – “ FUORI DAL CORO “ * « NEL NUOVO APPUNTAMENTO MARIO GIORDANO INTERVISTERà GIORGIA MELONI »

Domani, mercoledì 30 ottobre, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano.

Al centro della puntata, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni (in diretta ore 21.25 circa), si commenteranno i temi di stretta attualità come la vittoria del Centrodestra nelle regionali in Umbria, le tensioni all’interno del Governo giallorosso e le principali criticità della manovra finanziaria.

Nel corso della serata, un’importante inchiesta sui poteri forti: mentre i cittadini sono gravati da una pesante pressione fiscale, i colossi del web come Facebook, Google, Apple, Twitter e Amazon continuano a considerare il nostro Paese un paradiso fiscale e pagare solo una quota esigua di tasse. Così come le banche che, nonostante le decisioni dell’Arbitrato Bancario Finanziario, spesso restano inadempienti e la Chiesa cattolica su cui pendono ancora anni di arretrati di Imu non versata.

Con Rita Dalla Chiesa, si discuterà di un recente fenomeno in espansione: quello degli chef che diventano “guru etici”, come nel caso di Chef Rubio, salito all’onore delle cronache per le sue piccate prese di posizione su temi di attualità e politica.

Infine, un’analisi sugli Enti cosiddetti “inutili”: nonostante il taglio dei parlamentari sia stato nelle scorse settimane approvato, la strada per la riduzione degli sprechi è ancora lunga. Attraverso un viaggio da Nord a Sud, si racconterà di ben 7.000 Enti e 80.000 poltrone completamente superflue che costano molto alle casse dello Stato.