RETE 4  – “ FUORI DAL CORO “ * MARTEDÌ 2 FEBBRAIO TRA GLI OSPITI: « NICOLA PORRO, IVA ZANICCHI, VITTORIO FELTRI E VITTORIO SGARBI »

Domani, ‪martedì 2 febbraio – in prima serata su Retequattro – al centro dell’appuntamento con “Fuori dal Coro” condotto da Mario Giordano, l’analisi della crisi di Governo e degli scenari futuri: con collegamenti in diretta da Montecitorio, gli aggiornamenti sull’evoluzione della situazione politica e su eventuali dichiarazioni dei leader dei partiti di maggioranza. Sarà un Conte Ter oppure il capo dello Stato propenderà per un governo di unità nazionale guidato da una personalità esterna alla politica?

Ampio spazio verrà dedicato al tema delle cure domiciliari per il Covid-19: con il dottor Andrea Mangiagalli, medico di medicina generale presso l’Asl di Milano, e Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’Ospedale di Piacenza, si tornerà ad approfondire l’esperienza di un centinaio di medici che da quasi un anno assistono e curano pazienti Covid-19 a casa evitando molti ricoveri.

E ancora, la trasmissione riaccenderà i riflettori sugli errori e i ritardi nell’ambito dell’organizzazione della campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid-19 e nelle fasi di approvvigionamento di vaccini, siringhe e dispostiti medici di protezione individuale.

Tra gli ospiti che accompagneranno Mario Giordano: Nicola Porro, Iva Zanicchi, Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi.