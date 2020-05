RETE 4 – “ FUORI DAL CORO “: « MARTEDì 12 MAGGIO, MARIO GIORDANO INTERVISTERà SILVIO BERLUSCONI E LUIGI DI MAIO »

Domani sera, martedì 12 maggio, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro“, Mario Giordano intervista il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sulla crisi economica che sta affrontando il Paese, in attesa dei 55 miliardi di aiuti del “Decreto Rilancio”, e il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, sui temi di più stretta attualità, dalla “Fase 2” alla liberazione della cooperante milanese Silvia Romano.

Nel corso della serata, sarà dedicato un ampio spazio alla scarcerazione dei 376 boss mafiosi avvenuta nelle settimane di emergenza sanitaria: attraverso interviste esclusive e inediti documenti, si cercherà di fare luce sulla situazione post-rilascio dei detenuti e sui rischi delle liberazioni anticipate.

Sul piano economico, focus sul turismo italiano in piena crisi, tra aperture di stagione posticipate, stringenti misure sanitarie da implementare e l’accordo tra Germania e Croazia per un corridoio turistico “anti-Covid19” che potrebbe convincere molti turisti europei a escludere l’Italia dalle mete dell’estate 2020 in favore di altre considerate più sicure.

Infine, in relazione al tema sanitario, i riflettori tornano ad accendersi sul tema delle nuove terapie e i progressi della ricerca scientifica, in particolare sulla somministrazione del plasma iperimmune per la cura del Covid-19 con testimonianze ed esperienze di cittadini guariti grazie alla cura sperimentale.