RETE 4 – “ FUORI DAL CORO “ * L’INTERVISTA ESCLUSIVA AD ARJAN MORINA – CONDANNATO PER TERRORISMO: « NEL 2017 STAVA ORGANIZZANDO UN ATTACCO AL PONTE DI RIALTO A VENEZIA  »

A “Fuori dal coro” – nella puntata in onda ieri sera, martedì 10 novembre, su Retequattro – l’intervista esclusiva ad Arjan Morina, arrestato nel 2017 quando, ancora minorenne, era risultato facente parte di una cellula terroristica e accusato di voler organizzare un attacco sul ponte di Rialto a Venezia. Condannato nel 2018 con rito abbreviato, il ragazzo ora 21 enne, è uscito dal carcere e vive in Kosovo, in un villaggio vicino a Pristina, dove l’inviata di “Fuori dal coro” Eugenia Fiore lo ha raggiunto e intervistato.

