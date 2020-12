RETE 4 – “ FUORI DAL CORO ” * «  L’INCHIESTA SUI CAMICI CONTRAFFATTI, OGGI È STATO DEPOSITATO UN ESPOSTO ALLA PROCURA DI TARANTO »

A seguito dell’inchiesta sulla truffa dei camici contraffatti consegnati a medici e infermieri in Puglia, andata in onda a “Fuori dal coro” – nella puntata di ieri sera, martedì 8 dicembre, su Retequattro – i medici Pasquale Miccolis e Giancarlo Donnala, Segretario aziendale ANAAO-Assomed, hanno oggi depositato un esposto alla Procura di Taranto contro ignoti.

A seguire link e codice embed del servizio, dove viene mostrato come le tute destinate al personale sanitario di Taranto abbiano un’etichetta che riporta il codice 3-B/4-B (protezione dal rischio biologico) sovrapposta a quella originale con il codice 5-B/6-B (protezione solo dalle polveri, tipicamente usate in agricoltura).

LINK VIDEO