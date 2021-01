RETE 4 – “ FUORI DAL CORO “ * « LA BOZZA DEL PIANO PANDEMICO DEL 2019, ALCUNI MEMBRI DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL CCM NON SAPEVANO DI FARNE PARTE » ( LINK INTERVISTE)

Ieri sera, “Fuori dal Coro” – in prima serata su Retequattro – ha mostrato documenti e interviste inedite sull’inchiesta del piano pandemico. La trasmissione, condotta da Mario Giordano, ha scoperto che esisteva una bozza del piano per la gestione della pandemia risalente al 2019 e redatto dal Comitato Scientifico del CCM – Centro Nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie . Tale documento era stato oggetto di una convocazione del Comitato Strategico del CCM per la sua revisione l’11 aprile 2019, come testimonia una mail esclusiva mostrata durante la puntata.

Il piano pandemico non è mai diventato operativo e alcuni di coloro che avrebbero dovuto occuparsene non sapevano neppure di fare parte del Comitato Strategico, come hanno dichiarato ai microfoni del programma Antonio Saitta, Coordinatore degli assessori regionali alla sanità con funzioni di Vicepresidente, e Stefania Saccardi, membro del CCM, all’epoca assessore alla Sanità della Regione Toscana, di cui è attualmente Vicepresidente.

Intervista ad Antonio Saitta, vicepresidente del CCM

Intervista a Stefania Saccardi, membro del CCM

