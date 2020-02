RETE 4 * “FUORI DAL CORO”: « I VITALIZI E INEDITI RISVOLTI SUL CRAC DI ALITALIA, TRA GLI OSPITI VITTORIO FELTRI E GIANLUIGI PARAGON »

Domani, ‪martedì 18 febbraio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano.

In apertura, ampio spazio al tema tasse e fisco: in Italia la pressione fiscale è molto alta, ma non per tutti. Con servizi e testimonianze, si approfondisce la questione con un focus particolare sul peso fiscale, spesso non equo, che piccole imprese e partite Iva sopportano e gli escamotage che alcune multinazionali utilizzano per pagare meno imposte all’erario italiano. Su questo e altri temi di stretta attualità Mario Giordano intervista Vittorio Feltri.

Al centro della puntata anche il crac Alitalia: con contenuti inediti ed esclusivi si analizza la problematica gestione Alitalia-Etihad che, tra il 2014 e il 2017, secondo la Procura di Civitavecchia, avrebbe portato alla bancarotta della compagnia di bandiera italiana e avvantaggiato, con una serie di operazioni e “accordi irragionevoli e dannosi per gli interessi di Alitalia Sai”, la compagnia degli Emirati Arabi Uniti. Se ne discute in studio con il senatore Gianluigi Paragone.

A seguire, si riaccendono i riflettori sulle pensioni d’oro e i privilegi di politica. A pochi giorni dalla manifestazione di protesta contro il probabile ripristino dei vitalizi parlamentari, indetta sabato scorso dal Movimento 5 Stelle, i microfoni della trasmissione hanno raggiunto testimonianze di ex parlamentari che hanno presentato il ricorso contro e si metterà in luce anche un privilegio della magistratura. Inoltre, l’ex deputata Ilona Staller racconta la sua personale vicenda che, a causa del taglio ha visto ridursi il proprio vitalizio fino a 1.000,00 euro lordi al mese.

Nel corso della trasmissione si parla, con Daniela Martani, della recente protesta degli ambientalisti contro la lana e dell’impatto ambientale che il consumo massivo di questa fibra può comportare.