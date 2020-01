RETE 4 – “ FUORI DAL CORO ” * I TEMI DELLA PUNTATA: “ IL VATICANO E LO SCONTRO TRA I PAPI /  TESTIMONIANZE SUL CASO BIBBIANO E NUOVE INCHIESTE SPRECHI INPS »

Martedì 21 gennaio, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano.

Al centro della puntata con Vittorio Feltri si affronteranno i temi più caldi dell’attualità politica: dalle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna al caso Gregoretti passando per la recente manifestazione delle Sardine a Bologna.

Nel corso della trasmissione, si riaccenderanno i riflettori sullo scandalo di Bibbiano, l’inchiesta sugli affidi dei bambini, con un’intervista inedita a Federica Anghinolfi, ex dirigente dei servizi sociali della Val d’Enza, la donna che viene dipinta dalla Procura come il vero “deus ex machina” del presunto sistema di affidi illeciti.

E ancora, si tornerà a parlare della cosiddetta “guerra dei Papi”: partendo dalla contrapposizione tra Papa Francesco e il Papa Emerito Benedetto XVI, Mario Giordano tornerà ad affrontare la tematica del celibato sacerdotale con nuove ed esclusive immagini e testimonianze dal Vaticano.

La puntata proseguirà con l’inchiesta sugli sprechi dell’Inps: perché l’ente previdenziale, nonostante possieda numerosi immobili vuoti, continua ad affittarne di nuovi?

Infine, con Vittorio Sgarbi si discuterà della figura di Craxi: a vent’anni dalla morte, il dibattito sull’ex presidente del Consiglio è ancora aperto: chi è stato davvero Bettino Craxi?

Tra gli altri ospiti: Rita Dalla Chiesa e i giornalisti Gianni Barbacetto e Natasha Farinelli.