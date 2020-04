RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “: « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERà LUIGI DI MAIO SULLA “FASE 2” E SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, GIOVEDì 30 APRILE »

Domani sera, giovedì 30 aprile, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista in diretta il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sulla stretta attualità politica e in particolare sulla situazione economica che sta affrontando il Paese. Dall’imminente “Fase 2” verso cui l’Italia si avvia con le nuove regole che si dovranno rispettare, all’inevitabile crisi che sta investendo molte realtà produttive e commerciali. Nel corso della puntata, voce ai commercianti come parrucchieri, estetisti e ristoratori a cui hanno prolungato la data di riapertura.

Cologno Monzese, 29 aprile 2020