RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “: « PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTA GIORGIA MELONI SU AUMENTO TASSE E RIDISTRIBUZIONE DEI MIGRANTI »

Domani, giovedì 26 settembre, in prima serata, nuovo appuntamento con “Dritto e rovescio”, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

In apertura, l’intervista in diretta alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, sui temi di politica e stretta attualità: il nuovo ruolo del premier Giuseppe Conte, le manifestazioni sul clima e la situazione del campo rom di via Salone, a Roma, dopo lo stop ai veicoli deciso dalla Polizia Locale per prevenire attività illecite.

A seguire, con il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia) e la deputata Alessia Morani (Pd) si parlerà di tasse e dei possibili aumenti in arrivo proposti dal governo: dalla patrimoniale alla tanto discussa “tassa sulle merendine”.

Ospiti in studio, anche la senatrice Lucia Borgonzoni (Lega) e il senatore Davide Faraone (Pd) per parlare di immigrazione. Si torna all’inchiesta iniziata la settimana scorsa sulle falle della redistribuzione europea dei migranti: dopo gli sbarchi della Open Arms a Lampedusa, i profughi sono stati trasferiti a Pozzallo e lì sono rimasti nonostante il vertice tenutosi a Malta che ha sancito un accordo per i ricollocamenti dei richiedenti asilo in “tempi molto rapidi”. Stessa cosa anche per i migranti fatti sbarcare a fine luglio dalla nave Gregoretti, dovevano andare in cinque Paesi europei e altri invece erano destinati al Vaticano.

Infine, spazio anche alle abitudini alimentari degli italiani: dopo il recente caso del bambino di Nuoro, figlio di una coppia vegana ricoverato in ospedale perché denutrito, si discute ad ampio raggio sui rischi della dieta vegana. Fa davvero male?