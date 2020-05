RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO ”: « GIOVEDì 7 MAGGIO, PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERà MATTEO RENZI SULLA “FASE 2” E SULL’ATTESA DEL “DECRETO APRILE” »

Domani sera, giovedì 7 maggio, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista in diretta il senatore e fondatore di Italia Viva Matteo Renzi sui temi di strettissima attualità politica, in particolare sulla crisi economica che sta colpendo l’Italia e le contrapposizioni all’interno della maggioranza e tra le Regioni. Nel corso della serata, un lungo approfondimento sulla “Fase 2” e le nuove regole per la ripartenza del Paese e sul ritardo nell’approvazione del “decreto aprile”, contenente i 55 miliardi di stanziamenti per gli aiuti a imprese e famiglie.