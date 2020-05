RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * GIOVEDì 14 MAGGIO PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERà MATTEO SALVINI: « TRA I TEMI – IL “DECRETO RILANCIO”, LA CRISI ECONOMICA E LA SANATORIA DEI MIGRANTI IRREGOLARI »

Domani sera, giovedì 14 maggio, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista in diretta il leader della Lega Matteo Salvini sui temi di più stretta attualità politica, dall’atteso “Decreto Rilancio” per gli aiuti a imprese e famiglie, alla recessione economica che sta colpendo l’Italia, fino alle polemiche per la liberazione di Silvia Romano.

Nel corso della serata, il dibattito si concentrerà, inoltre, sulla sanatoria per i migranti irregolari proposta dal ministro Teresa Bellanova e sulla crisi economica con le testimonianze di vari commercianti e imprenditori in difficoltà, tra mancati aiuti da parte dello Stato e le stringenti regole da rispettare per l’eventuale riapertura di negozi e attività commerciali.