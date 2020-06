RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “ * « GIOVEDÌ 11 GIUGNO PAOLO DEL DEBBIO INTERVISTERà MATTEO RENZI SU  CRISI ECONOMICA E SANATORIA »

Domani sera, giovedì 11 giugno, in prima serata su Retequattro, al centro del nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio intervista il leader di Italia Viva Matteo Renzi in merito alla più stretta attualità: dagli Stati Generali dell’Economia voluti dal Governo che prenderanno il via nel fine settimana, alle molte incognite che gravitano intorno al mondo della scuola, fino alle tensioni con le opposizioni e all’interno della stessa maggioranza sul piano per rilanciare il Paese.

Nel corso della serata, ampio spazio alla crisi economica che l’Italia si trova a fronteggiare, tra il persistente mancato pagamento dell’INPS della cassa integrazione e il rischio di un boom di licenziamenti da parte delle imprese in difficoltà.

Tante le testimonianze e tra gli altri temi trattati, focus anche sull’immigrazione e, in particolare, sull’efficacia della sanatoria: degli oltre 200mila irregolari aventi diritto solo una piccolissima parte ha presentato domanda e le condizioni di vita per molti sono rimaste immutate.