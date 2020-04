RETE 4 – “ DRITTO E ROVESCIO “: « AL CENTRO DEL NUOVO APPUNTAMENTO L’ITALIA TRA DUBBI, DOMANDE E LA DIFFICILE SITUAZIONE ECONOMICA CHE POTREBBE AFFRONTARE »

Domani sera, giovedì 2 aprile, in prima serata su Retequattro, nel nuovo appuntamento con “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio con Pier Luigi Bersani analizza la situazione economica e sociale in cui versa il nostro Paese durante l’emergenza sanitaria di Coronavirus: mentre il Governo ha varato 400 milioni in buoni spesa per le famiglie in difficoltà, alcuni sindaci ritengono questa misura insufficiente e temono rivolte da parte dei cittadini.

Nel corso della serata, ampio spazio anche al dibattito europeo per fronteggiare la crisi economica e al futuro che aspetta ai cittadini italiani nel momento in cui le misure si allenteranno, con – tra gli altri ospiti – il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e il direttore di “Libero” Vittorio Feltri.

Torna in studio il professore Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, per gli ultimi aggiornamenti sull’avanzare della pandemia e della ricerca scientifica e farmacologica per contrastare il contagio.