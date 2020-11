RESTART TRENTINO * RICORDO PIERGIORGIO CATTANI – ANTONIO MEGALIZZI: « SABATO 28 NOVEMBRE ALLE 11.00 ALL’HOTEL AMERICA A TRENTO LA CONFERENZA STAMPA PER LA PRESENTAZIONE DI DUE IMPORTANTI INIZIATIVE »

Sabato 28 novembre alle ore 11.00 all’Hotel America in Via Torre Verde, 50 a Trento si terrà la conferenza stampa per presentare due importanti iniziative in ricordo di Piergiorgio Cattani e Antonio Megalizzi.

*

Restart Trentino

La conferenza potrà essere seguita anche da remoto al seguente link, valido dalle ore 11.00 alle ore 12.30 di sabato 28 novembre LINK