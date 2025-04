REPUBBLICA DI CINA *MALATTIE INFETTIVE: LIU XIA, «RIVISTA LA LEGGE, PER RAFFORZARE PREVENZIONE E CONTROLLO»

15.56 - mercoledì 30 aprile 2025

La Cina rivede la legge per rafforzare la prevenzione e il controllo delle malattie infettive. Mercoledì la Cina ha adottato una nuova legge sulla prevenzione e il controllo delle malattie infettive, volta a migliorare la prevenzione delle epidemie e a proteggere la vita e la salute della sua popolazione.

La nuova legge, approvata in una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, entrerà in vigore il 1° settembre 2025.

Liu Xia, vicesegretario generale dell’Associazione cinese di medicina preventiva, ha affermato che la nuova legge fornisce una solida garanzia legale per lo sviluppo di un sistema di controllo delle malattie guidato da istituzioni mediche e sanitarie, che integri prevenzione e trattamento e sia supportato dalla cooperazione tra tutti i settori della società.

La nuova legge rafforzerà significativamente le principali capacità della Cina nei settori del monitoraggio e dell’allerta precoce delle malattie infettive, della risposta alle emergenze, dei test e della diagnostica e delle cure mediche, ha affermato Liu.

“La nuova legge chiarisce ulteriormente i diritti, gli obblighi e le responsabilità di diverse parti – tra cui dipartimenti governativi, agenzie per il controllo delle malattie, istituzioni mediche, aziende e privati ​​– nella prevenzione e nel controllo delle malattie infettive, e rafforza i meccanismi di coordinamento interdipartimentale”, ha affermato Shen Weixing, professore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Tsinghua.

Questa versione riveduta rafforza efficacemente l’autorevolezza e l’applicabilità della legge, ha aggiunto Shen.

China revises law to strengthen infectious disease prevention, control.

China on Wednesday adopted a revised Law on the Prevention and Control of Infectious Diseases, aiming to improve its prevention of epidemics and protect the life and health of its people.

The revised law, passed at a session of the Standing Committee of the National People’s Congress, will take effect on Sept. 1, 2025.

Liu Xia, deputy secretary-general of the Chinese Preventive Medicine Association, said that the new law provides a strong legal safeguard for the development of a disease control system led by medical and health institutions, integrating prevention and treatment, and supported by cooperation across all sectors of society.

The new law will significantly strengthen China’s core capabilities in the fields of infectious disease monitoring and early warnings, emergency response, testing and diagnostics, and medical treatment, Liu said.

“The new law further clarifies the rights, obligations and responsibilities of various parties — including government departments, disease control agencies, medical institutions, businesses and individuals — in the prevention and control of infectious diseases, and strengthens cross-departmental coordination mechanisms,” said Shen Weixing, a professor at Tsinghua University’s School of Law.

This revised version effectively enhances the authority and enforceability of the law, Shen added