REPUBBLICA CINESE * XI JINPING: «CINA E UE RAFFORZINO RELAZIONI STABILI, PER GARANTIRE MAGGIORE STABILITÀ GLOBALE»

Xi invita Cina e UE a garantire maggiore stabilità e certezza al mondo attraverso relazioni bilaterali stabili e solide.

PECHINO, 24 luglio — Giovedì il presidente cinese Xi Jinping ha invitato Cina e Unione Europea (UE) a garantire maggiore stabilità e certezza al mondo attraverso relazioni Cina-UE stabili e solide.

Xi ha rilasciato queste dichiarazioni durante l’incontro con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, presenti a Pechino per il 25° vertice Cina-UE.

Ricordando che quest’anno ricorre il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche Cina-UE e l’80° anniversario delle Nazioni Unite, Xi ha affermato che le relazioni Cina-UE sono giunte a un altro momento critico della storia.

Ha affermato che negli ultimi 50 anni la Cina e l’UE hanno raggiunto risultati fruttuosi negli scambi e nella cooperazione, generando successo reciproco e benefici a livello mondiale, e che un’importante comprensione e comprensione è che le due parti debbano rispettarsi reciprocamente, ricercare punti in comune pur mantenendo le differenze, sostenere l’apertura e la cooperazione e perseguire il reciproco vantaggio.

Questi sono anche principi importanti e la giusta direzione per le relazioni Cina-UE in futuro, ha affermato Xi. Di fronte a una trasformazione globale accelerata come non si vedeva da un secolo e a un mondo in continua evoluzione e turbolento, i leader cinesi e dell’UE dovrebbero dimostrare ancora una volta visione e leadership e compiere le giuste scelte strategiche che soddisfino le aspettative dei cittadini e superino l’esame della storia, ha aggiunto.

Xi ha sottolineato l’importanza per la Cina e l’UE, entrambe forze costruttive per il multilateralismo, l’apertura e la cooperazione, di rafforzare la comunicazione, accrescere la fiducia e approfondire la cooperazione in una situazione internazionale più difficile e complessa, al fine di garantire maggiore stabilità e certezza al mondo attraverso relazioni Cina-UE stabili e solide.

Entrambi “importanti” della comunità internazionale, la Cina e l’UE dovrebbero continuare a far crescere le loro relazioni bilaterali nella giusta direzione e collaborare per accompagnarle verso 50 anni ancora più luminosi, ha affermato.

Xi calls on China, EU to provide more stability, certainty for world through steady, sound bilateral relations.

BEIJING, July 24 — Chinese President Xi Jinping on Thursday called on China and the European Union (EU) to provide more stability and certainty for the world through steady and sound China-EU relations.

Xi made the remarks when meeting with President of the European Council Antonio Costa and President of the European Commission Ursula von der Leyen, who are here for the 25th China-EU Summit in Beijing.

Noting that this year marks the 50th anniversary of China-EU diplomatic ties, and the 80th anniversary of the United Nations, Xi said China-EU relations have come to another critical juncture in history.

He said over the past 50 years, China and the EU have achieved fruitful outcomes in exchanges and cooperation, delivering mutual success and worldwide benefits, and an important understanding and insight is that the two sides should respect each other, seek commonality while reserving differences, uphold openness and cooperation, and pursue mutual benefit.

These are also important principles and the right direction for China-EU relations in the future, Xi said. Faced with accelerating global transformation not seen in a century and a changing and turbulent world, Chinese and EU leaders should once again demonstrate vision and leadership, and make the right strategic choices that will meet people’s expectations and stand the scrutiny of history, he added.

Xi underscored the importance for China and the EU, both constructive forces for multilateralism and openness and cooperation, to strengthen communication, enhance trust and deepen cooperation in a more challenging and complex international situation, in order to provide more stability and certainty for the world through steady and sound China-EU relations.

Both as “big guys” in the international community, China and the EU should keep their bilateral relationship growing in the right direction, and work together to usher it into an even brighter next 50 years, he said.