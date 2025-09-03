Popular tags: featured 20
REPUBBLICA CINESE * «XI JINPING CELEBRA L’80° ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA CONTRO L’AGGRESSIONE GIAPPONESE A TIAN’ANMEN»

09.06 - mercoledì 3 settembre 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Xi Jinping interviene ai raduni in occasione dell’80° anniversario della vittoria sull’aggressione giapponese. Mercoledì il presidente cinese Xi Jinping si è rivolto a un grande raduno in Piazza Tian’anmen a Pechino per commemorare l’80° anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza Popolare Cinese contro l’aggressione giapponese e nella Guerra Mondiale Antifascista.

 

///

Xi addresses gathering marking 80th anniversary of victory over Japanese aggression. Chinese President Xi Jinping on Wednesday addressed a grand gathering in Beijing’s Tian’anmen Square to commemorate the 80th anniversary of the victory in the Chinese People’s War of Resistance against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War.

