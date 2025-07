REPUBBLICA CINESE * INCONTRI ISTITUZIONALI: «WANG YI HA INCONTRATO JONATHAN POWELL, PER AMPLIARE LA COOPERAZIONE STRATEGICA CON LA GRAN BRETAGNA»

07.58 - martedì 15 luglio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Il diplomatico cinese di alto rango incontra il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro britannico –

PECHINO, 14 luglio – Lunedì, il diplomatico cinese di alto rango Wang Yi ha incontrato a Pechino Jonathan Powell, consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro britannico.

Wang, membro dell’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese e direttore dell’Ufficio della Commissione Centrale per gli Affari Esteri, ha affermato che, sotto la guida strategica dei leader dei due Paesi, le relazioni Cina-Gran Bretagna hanno intrapreso un percorso di miglioramento e sviluppo, realizzando le aspirazioni dei popoli di entrambi i Paesi e allineandosi alle tendenze del momento.

Esprimendo l’apprezzamento della Cina per la proposta britannica di sviluppare un rapporto coerente, duraturo e reciprocamente rispettoso tra i due Paesi, Wang ha affermato che la Cina è disposta a migliorare la comunicazione strategica e ad ampliare la cooperazione strategica con la Gran Bretagna in una prospettiva più ampia, a dare nuovo slancio alle relazioni bilaterali e a promuovere congiuntamente la pace, la stabilità e la prosperità nel mondo.

Powell ha espresso la volontà della Gran Bretagna di rafforzare il dialogo e la comunicazione con la Cina per costruire un partenariato stabile, concreto e a lungo termine.

Le due parti hanno inoltre scambiato opinioni su questioni cruciali di interesse comune.

///

China’s top diplomat holds talks with British prime minister’s national security adviser–

BEIJING, July 14 — China’s top diplomat Wang Yi held talks with Jonathan Powell, the British prime minister’s national security adviser, in Beijing on Monday.

Wang, a member of the Political Bureau of the Communist Party of China Central Committee and director of the Office of the Central Commission for Foreign Affairs, said that under the strategic guidance of the leaders of the two countries, China-Britain relations have embarked on a path of improvement and development, fulfilling the aspirations of the people of both countries and aligning with the trend of the times.

Expressing China’s appreciation of Britain’s proposal to develop a consistent, lasting and mutually respectful relationship between the two countries, Wang said that China is willing to enhance strategic communication and expand strategic cooperation with Britain from a broader perspective, inject new momentum into bilateral relations and jointly promote world peace, stability and prosperity.

Powell expressed Britain’s willingness to enhance dialogue and communication with China to build a stable, practical and long-term partnership.

The two sides also exchanged views on hotspot issues of common concern.