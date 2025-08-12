Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

REPUBBLICA CINESE * COMMISSIONE: «ESTENDEREMO DI 90 GIORNI LA SOSPENSIONE DEI DAZI SUI PRODOTTI IMPORTATI DAGLI STATI UNITI, A PARTIRE DA MARTEDÌ»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
07.54 - martedì 12 agosto 2025

La Cina estenderà la sospensione dei dazi sui prodotti importati dagli Stati Uniti. PECHINO, 12 agosto — La Cina continuerà a sospendere 24 punti percentuali di dazi aggiuntivi sulle importazioni dagli Stati Uniti entro 90 giorni a partire dalle 12:01 di martedì, mantenendo al contempo i restanti dazi aggiuntivi del 10% su tali articoli, secondo un annuncio della Commissione tariffaria doganale del Consiglio di Stato.

 

///

China to extend tariff suspension on imported U.S. products. BEIJING, Aug. 12 — China will continue to suspend 24 percentage points of additional duty rate on imports from the United States within 90 days starting from 12:01 p.m. Tuesday, while retaining the remaining additional tariffs of 10 percent on those articles, according to an announcement from the Customs Tariff Commission of the State Council.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.