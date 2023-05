REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL * TRANSIZIONE VERDE: « IN COLLABORAZIONE CON OCSE TRENTO IL CONVEGNO SULLA “GREEN ECONOMY”, VENERDÌ 12/5 – SALA RAPPRESENTANZA »

11.35 - giovedì 11 maggio 2023

Venerdì mattina , in collaborazione con il centro OCSE di Trento si terrà a partire dalle 9.15 un convegno nella sala di rappresentanza del palazzo della Regione sul tema della green economy.

La transizione verde: quale ruolo per i sistemi territoriali e le istituzioni locali? È il titolo del convegno che si terrà venerdì nella mattina del 12 maggio nella sala di rappresentanza del palazzo della Regione. Mentre il mondo si trova ad affrontare con sempre maggiore urgenza la crisi climatica, la transizione verde è ormai diventata una questione essenziale per molti settori. I servizi pubblici per l’impiego e le agenzie per il lavoro svolgono un compito cruciale nel sostenere i lavoratori e le imprese nella transizione. Possono facilitare l’incontro tra lavoratori qualificati e datori di lavoro che necessitano di tali competenze. Il workshop presenterà la nuova pubblicazione dell’OCSE “Job Creation and Local Economic Development: Bridging the Great Green Divide” e riunirà rappresentanti dei servizi pubblici regionali per l’impiego e altri operatori nazionali e regionali delle politiche del lavoro provenienti dall’area OCSE. L’obiettivo è stimolare una nuova riflessione su come i servizi pubblici per l’impiego possano contribuire a promuovere una transizione verde sostenibile nei mercati del lavoro locali. L’attenzione sarà rivolta alla creazione di posti di lavoro di qualità e al contenimento dei potenziali impatti negativi sui lavoratori e sulle comunità locali.

*

Veranstaltung zum Thema Green Economy in Zusammenarbeit mit dem OECD-Zentrum Trient: am Freitag ab 9.15 Uhr im Tagungssaal im Amtsgebäude der Region

Der grüne Wandel: Welche Rolle spielen die territorialen Systeme und örtlichen Einrichtungen?

Dies ist der Titel der Veranstaltung, die am Freitagmorgen, den 12. Mai, im Tagungssaal im Amtsgebäude der Region stattfinden wird. In einer von der Klimakrise bedrohten Welt, in der ein äußerst dringender Handlungsbedarf besteht, ist der grüne Wandel in vielen Branchen bereits ein wichtiges Thema. Die öffentliche Arbeitsvermittlung und die Arbeitsagenturen spielen bei diesem Wandel eine entscheidende Rolle, was die Unterstützung der Arbeitnehmer und der Unternehmen betrifft, indem sie die Begegnung zwischen qualifizierten Arbeitnehmern und Arbeitgebern, die solche Fähigkeiten benötigen, erleichtern können. Bei diesem Workshop, an dem Vertreter der öffentlichen regionalen Arbeitsvermittlung sowie andere nationale und regionale im Bereich Arbeitspolitik tätige OECD-Akteure teilnehmen, wird die neue OECD-Publikation „Job Creation and Local Economic Development: Bridging the Great Green Divide“ vorgestellt. Diese Veranstaltung soll zu neuen Überlegungen darüber anregen, wie die öffentliche Arbeitsvermittlung zur Förderung eines nachhaltigen grünen Wandels am lokalen Arbeitsmarkt beitragen kann. Die Aufmerksamkeit richtet sich darauf, qualitativ hochwertige Arbeitsplätze zu schaffen und potentielle negative Auswirkungen auf die Arbeitnehmer und lokalen Gemeinschaften einzudämmen.