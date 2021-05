REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL * SCORTA A FUGATTI: PACCHER, « TROVO ABERRANTI LE MINACCE DI MORTE DA PARTE DI COLORO CHE SI PROFESSANO ANIMALISTI E PACIFISTI »

“Voglio esprimere la mia solidarietà a Maurizio Fugatti per le gravi minacce subite per la gestione dell’orso in Trentino”. Così il presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige Roberto Paccher dopo che il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha deciso di assegnare la scorta al Presidente della Provincia.

“Il tema dei grandi carnivori è sempre stato un argomento difficile e complesso da trattare da parte di tutte le forze politiche che si sono avvicendate alla guida dell’Ente –continua Paccher. Fugatti ha dimostrato in questi primi due anni e mezzo di governo di conoscere bene il problema e di saper affrontare al meglio la situazione. Trovo aberranti le minacce di morte da parte di coloro che si professano animalisti e pacifisti. Mi auguro che arrivi la netta condanna da parte di tutte le forze politiche”.