REGIONE TRENTINO- ALTO ADIGE /SÜDTIROL * COVID: PRESIDENTE PACCHER, « STANZIATI 1,6 MLN DI EURO A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ »

ISS - ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ E FBK TRENTO * INDICE RT COVID19: « I DATI REGIONE PER REGIONE DELLA POTENZIALE TRASMISSIBILITÀ DELLA MALATTIA INFETTIVA, IN TRENTINO IL PARAMETRO È 0,44 / IN ALTO ADIGE 0,64 » COVID-19, RT SOTTO 1 IN TUTTO IL PAESE, LE DIFFERENZE REGIONE PER REGIONE