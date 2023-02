REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE-SÜDTIROL * AUTONOMIA: VICEPRESIDENTE GUGLIELMI: « OGGI AD AVIO DAL MINISTRO CALDEROLI CONFERME SULLA NOSTRA RICCHEZZA ETNICO-LINGUISTICA »

17.49 - sabato 18 febbraio 2023

In una giornata molto importante per l’Autonomia trentina, con la presenza ad Avio del ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, sono arrivate conferme sull’importanza della ricchezza etnico-linguistica della nostra Regione. Molto soddisfatto al termine della giornata il vicepresidente ladino del Consiglio regionale Luca Guglielmi: “Esserci oggi è stato importante ed arricchente. Sono rimasto molto soddisfatto nel sentire sia il presidente Maurizio Fugatti che il presidente Arno Kompatscher affermare la centralità delle minoranze linguistiche nelle nostre Autonomie” ha detto Guglielmi.

Maurizio Fugatti, ha aperto ad Avio la mattinata di lavoro dedicata al 50° anniversario del Secondo Statuto di Autonomia alla presenza, tra gli altri, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, del presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e del presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga.

(nella foto da sinistra Fugatti, Guglielmi, Kaswalder ed il ministro Calderoli)