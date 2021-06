REGIONE TN-AA / SÜDTIROL * PROTOCOLLO D’INTESA: « ISTITUITO UN TAVOLO PERMANENTE IN MATERIA DI WELFARE E PREVIDENZA SOCIALE » (INTERVISTA A KOMPATSCHER)

Un tavolo tecnico di lavoro permanente che si occupi di previdenza sociale e welfare. È questo quanto prevede il protocollo d’intesa firmato dalla direzione regionale per l’INPS, dalla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. “Il tavolo servirà per valutare assieme le ricadute sul territorio delle iniziative in materia previdenziale degli enti istituzionali che poi l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si troverebbe a dover gestire – spiega il direttore regionale dell’Inps Antonio Maria Di Marco Pizzongolo.

È quindi importante sedersi a un tavolo per riflettere e valutare su quello che si è fatto, ma soprattutto su quello che è utile fare e come concretizzarlo per evitare qualsiasi tipo di errore”. Un risultato voluto fortemente dal Presidente Arno Kompatscher che ha evidenziato la necessità di un coordinamento tra i diversi enti per velocizzare i tempi e snellire le pratiche burocratiche. “In questo periodo di crisi economica generata dall’emergenza Covid-19 il confronto tra i quattro organismi pubblici, per far fronte alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, è stato maggiore rispetto al passato – spiega il Presidente della Regione.

C’è stata la necessità di attivare immediati strumenti e aiuti soprattutto a quelle famiglie che hanno perso il lavoro o addirittura non l’hanno più trovato.” In quest’ottica è nata la necessità di creare un tavolo che sia permanente per un proficuo scambio di informazioni tra i diversi enti per far fronte in maniera più celere alle necessità del territorio. “Ma il tavolo non servirà solo a questo – continua Kompatscher – sarà anche uno strumento efficace anche per fare sintesi dei progetti che arrivano dai vari tavoli di concertazione già esistenti a favore dei lavoratori più penalizzati.”