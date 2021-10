REGIONE TN-AA-SÜDTIROL * INTEGRAZIONE EUROPEA: « PROROGATA AL 30/11/2021 LA SCADENZA PRESENTAZIONE PROGETTI / BEITRAGSGESUCHE FÜR PROJEKTE ZUR EUROPÄISCHEN INTEGRATION KÖNNEN NOCH BIS 30/11/2021 EINGEREICHT WERDEN »

PROROGATO AL 30 NOVEMBRE 2021 LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER I PROGETTI DI INTEGRAZIONE EUROPEA

La giunta ha anche approvato le linee programmatiche 2022 per la presentazione dei progetti.

È stato prorogato al 30 novembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di finanziamento per la realizzazione delle iniziative dell’anno 2021 per quanto riguarda la promozione dell’integrazione europea e di particolare attività di interesse regionale. Lo ha stabilito la giunta regionale su proposta dell’assessore Giorgio Lombardi. “Abbiamo deciso di venire incontro alle esigenze delle associazioni coinvolte che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno avuto molte difficoltà la regolare pianificazione e la realizzazione delle loro iniziative”. La pandemia ha infatti creato grande incertezza su come e quando portare avanti le iniziative messe in programma e molti hanno preferito aspettare l’evolversi della situazione sanitaria. “Molti enti non hanno voluto rischiare a organizzare iniziative vista la concreta possibilità di dover annullare tutto all’improvviso – spiega Leonardi – e rinviare a data da destinarsi con inevitabili costi onerosi da parte degli organizzatori”. Proprio per mettere un sostegno alle iniziative di integrazione europea e interesse regionale di quest’anno viene concesso più tempo per presentare le domande di aiuto entro la fine del mese prossimo. Sempre su proposta di Giorgio Leonardi, la giunta regionale ha poi approvato le priorità programmatiche e dei criteri ai fini della concessione dei finanziamenti per la promozione dell’integrazione europea e di interesse regionale per l’anno 2022.

Tali iniziative dovranno sviluppare il senso di appartenenza al patrimonio culturale europeo, favorire l’apprendimento delle lingue ufficiali del vecchio continente e la costruzione o consolidamento di gemellaggi con altre organizzazioni di altri stati europei. Nello studio delle lingue europee potranno essere coinvolte le scuole dell’infanzia con almeno quattro ore settimanali di lezioni, settimane di corsi intensivi di minimo 25 ore a settimana per tutte le età da istituti scolastici e formativi. Saranno presi in considerazione anche altri tipi di progetti come, ad esempio, le borse di studio (per le quali si stanno definendo i nuovi criteri e modalità), gli scambi scolastici di durata almeno una settimana sempre finalizzati allo studio di lingue europee, i gemellaggi tra comuni del vecchio continente, le visite istituzionali e le iniziative culturali, artistiche e sociali internazionali. La Regione continuerà poi a sostenere e promuovere iniziative e attività di particolare interesse regionale come il recupero della storia locale e il recupero delle radici dell’autonomia.§

***

BEITRAGSGESUCHE FÜR PROJEKTE ZUR EUROPÄISCHEN INTEGRATION KÖNNEN NOCH BIS 30. NOVEMBER 2021 EINGEREICHT WERDEN

Regionalregierung genehmigt auch die programmatischen Leitlinien 2022 für die Einreichung der Projekte

Die Einreichfrist für die Finanzierungsgesuche betreffend im Jahr 2021 geplante Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang wurde bis zum 30. November 2021 verlängert. Das hat die Regionalregierung auf Vorschlag des Assessors Giorgio Leonardi beschlossen, um den betroffenen Vereinen entgegenzukommen, die wegen des Gesundheitsnotstands große Schwierigkeiten hatten, ihre Initiativen zu planen und durchzuführen. Die Pandemie verursachte nämlich große Unsicherheit darüber, wie und wann die geplanten Initiativen durchgeführt werden sollten, und deshalb zogen es viele Vereine vor, die Entwicklung der Gesundheitslage abzuwarten. Leonardi erklärte, dass viele Einrichtungen nicht das Risiko eingehen wollten, Initiativen zu organisieren, da die konkrete Gefahr bestand, alles im letzten Moment absagen und auf einen unbestimmten zukünftigen Zeitpunkt verschieben zu müssen, was unweigerlich mit hohen Kosten für die Veranstalter verbunden wäre. Gerade um die Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und die Initiativen von regionalem Belang zu unterstützen, wurde mehr Zeit für die Einreichung der Finanzierungsgesuch gewährt und die Frist bis auf Ende des kommenden Monats aufgeschoben. Ferner hat die Regionalregierung – ebenfalls auf Vorschlag von Giorgio Leonardi – die programmatischen Prioritäten und Kriterien zwecks Gewährung der Finanzierungen für Initiativen zur Förderung der europäischen Integration und Initiativen von regionalem Belang für das Jahr 2022 genehmigt.

Mit solchen Initiativen soll das Bewusstsein der Zugehörigkeit zum gemeinsamen europäischen Kulturerbe, das Erlernen der in Europa geläufigen Amtssprachen sowie die Einleitung und Festigung von Partnerschaften mit Einrichtungen anderer europäischer Staaten gefördert werden. Initiativen zum Erlernen europäischer Sprachen können auch Kindergärten, in denen mindestens 4 Wochenstunden Fremdsprachenunterricht abgehalten wird, und Intensiv-Sprachwochen an zugelassenen Schulen und Instituten mit mindestens 25 Wochenstunden für alle Altersgruppen betreffen. Auch andere Projekte werden in Betracht gezogen, wie z. B. Stipendien (für die gerade neue Kriterien und Modalitäten festgelegt werden), mindestens einwöchige Schüleraustausche zum Erlernen einer europäischen Sprache, Partnerschaften zwischen Gemeinden verschiedener europäischer Länder, Besuche bei den Institutionen der EU sowie internationale kulturelle, künstlerische und soziale Initiativen. Die Region wird auch weiterhin Initiativen und Tätigkeiten von besonderem regionalem Belang unterstützen und finanzieren, wie z. B. Initiativen zur Vertiefung von Aspekten der Geschichte und der Autonomie unserer Region.