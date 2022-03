REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * MINORANZE LINGUISTICHE: « AL VIA UN NUOVO FINANZIAMENTO DI 760 MILA EURO, PER LA TUTELA DELLA LINGUA E CULTURA LOCALE »

11.33 - giovedì 31 marzo 2022

La Giunta regionale ha deliberato su proposta dell’assessore Manfred Vallazza un nuovo finanziamento di 760.715 euro a favore dei comuni, enti pubblici, istituti culturali e associazioni per iniziative volte a promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche del territorio. Fra i vari progetti finanziati dalla Regione ricordiamo le trasmissioni radiofoniche in lingua ladina a cura del Comun General de Fascia, mentre Luserna riceverà un contributo per il trasporto degli alunni. Da segnalare l’idea dell’istituto Cimbro che realizzerà un diario scolastico in lingua cimbra.

L’Associazione / Verein “Jeuni de Mujiga de Gherdëina” organizzerà in Val Gardena, invece, una serie di concerti di musica classica con le scuole musicali locali e musicisti ladini, mentre l’Associazione federativa della popolazione ladina delle Dolomiti “Union generela di ladins dla dolomites si occuperà di allestire il “Cianta con nos”, il festival dei cori delle voci bianche delle cinque vallate ladine.

“Si tratta di un finanziamento importante soprattutto in un momento dove vediamo la fine della pandemia – ha spiegato l’assessore Vallazza. Riteniamo quindi doveroso aiutare anche le popolazioni delle minoranze linguistiche a far ripartire tutte le attività culturali che il coronavirus aveva sospeso”.

*

SPRACHMINDERHEITEN: NEUE FINANZMITTEL FÜR DIE FÖRDERUNG UND DEN SCHUTZ VON SPRACHE UND KULTUR

Die Regionalregierung hat auf Vorschlag des Regionalassessors Manfred Vallazza neue Finanzierungen in Höhe von 760.715 Euro zugunsten von Gemeinden, öffentlichen Körperschaften, Kulturinstituten und Vereinen für Initiativen zur Förderung und Aufwertung der regionalen Sprachminderheiten genehmigt. Zu den verschiedenen von der Region finanzierten Projekten gehören die Rundfunksendungen in ladinischer Sprache des Comun General de Fascia und der Beitrag für die Schülerbeförderung an die Gemeinde Lusérn. Besonders hervorzuheben ist das Projekt des Kulturinstituts Lusérn, ein Merkheft in zimbrischer Sprache auszuarbeiten. Der Verein „Jeuni de Mujiga de Gherdëina“ wird eine klassische Konzertreihe örtlicher Musikschulen und ladinischer Musiker, die „Union Generela di Ladins dla Dolomites“ wird das Festival der Kinderchöre aus den fünf ladinischen Talschaften „Cianta con nos“ organisieren.

„Diese Finanzmittel sind vor allem jetzt, wo das Ende der Pandemie absehbar ist, von größter Bedeutung“, erklärte Regionalassessor Vallazza. „Es ist unsere Pflicht auch die Sprachminderheiten bei der Wiederaufnahme aller kulturellen Initiativen zu unterstützen, die durch das Coronavirus unterbrochen worden waren“.