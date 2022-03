REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL * GUERRA: « SOLIDARIETÀ AL POPOLO UCRAINO E ALLA COMUNITÀ DI KIEV CHE VIVE NEL NOSTRO TERRITORIO, AIUTEREMO I PROFUGHI »

12.19 - mercoledì 2 marzo 2022

Questa mattina durante la giunta regionale il Presidente e gli assessori hanno condannato l’attacco russo e hanno espresso solidarietà e vicinanza al popolo ucraino e alla comunità di Kiev che vive in Trentino – Alto Adige/Südtirol. Anche la Regione farà la sua parte per aiutare i profughi che scappano dalla guerra e sostenere le richieste di fornire aiuti sanitari all’Ucraina mettendosi in contatto il Commissario del Governo e con i sistemi provinciali e comunali.

“Crediamo che sia dovere di ogni individuo – spiega tutta la Giunta – di dare il proprio contributo in questa che senza dubbio è la tragedia più grande che si è scatenata in Europa dalla fine della Seconda guerra mondiale. Anche se la situazione ora dopo ora pare sempre più drammatica confidiamo che possa ancora prevalere il dialogo e la mediazione da parte di tutte le nazioni coinvolte perché crediamo fermamente che la pace sia l’unica via possibile”.

*

UKRAINE: DIE REGION WIRD IHREN BEITRAG LEISTEN, UM DEN KRIEGSFLÜCHTLINGEN ZU HELFEN

Im Rahmen der heutigen Sitzung der Regionalregierung haben der Präsident und die Regionalassessoren den russischen Angriff verurteilt und ihre Solidarität und Verbundenheit mit dem ukrainischen Volk und den in Trentino-Südtirol lebenden Ukrainern zum Ausdruck gebracht. Die Region wird ebenfalls ihren Beitrag leisten, um – in Absprache mit dem Regierungskommissär und den Einrichtungen auf Landes- und Gemeindeebene – den Kriegsflüchtlingen zu helfen und die Bereitstellung von medizinischen Hilfsmitteln für die Ukraine zu unterstützen.

„In dieser Situation, die zweifellos die größte Katastrophe für Europa seit dem Ende des zweiten Weltkriegs ist, muss jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. Auch wenn die Lage von Stunde zu Stunde dramatischer zu werden scheint, sind wir zuversichtlich, dass sich dennoch der Dialog und die Vermittlungsbemühungen seitens aller beteiligten Länder behaupten können, denn der Frieden ist der einzig richtige Weg,“ erklärte die Regionalregierung geschlossen.