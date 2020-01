REAL TIME – “RIVELO” * AIDA YESPICA : « IN PASSATO HO AMATO UNA DONNA, MA UNA VOLTA FINITA SONO STATA MOLTO MALE »

“In passato ho amato una donna. E’ stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei… ma una volta finita sono stata molto male.”

L’ospite della quarta puntata di “RIVELO”, in onda ogni giovedì in prima serata su Real Time (Canale 31), è stata la modella e showgirl Aida Yespica che, nell’atmosfera intima e rilassata del salotto di Rivelo, si è lasciato andare in una lunga intervista senza filtri in cui ha parlato di amore, ambizioni, famiglia e molto altro.

TRA LE RIVELAZIONI DELLA QUARTA PUNTATA

“In passato ho subito delle truffe. A Los Angeles ho fatto degli investimenti dove mi hanno svuotato e sono rimasta senza niente. Ecco perché oggi rimango in Italia; devo lavorare e solo lavorare per me e anche mio figlio Aron.”

“Dopo la relazione con il padre di mio figlio mi sono innamorata di un’altra persona e mi sono sposata a Las Vegas per pure follia. Il matrimonio è durato un mese, non so nemmeno perché mi sono sposata!”

“Al Grande Fratello Vip con Jeremias Rodriguez confermo che non c’è stata nessuna storia. Non c’è stato nemmeno un bacio, solo delle coccole…”

