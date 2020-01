REAL TIME * “ PRIMO APPUNTAMENTO “ – “ BAKE OFF ITALIA”: « CON FLAVIO MONTRUCCHIO DUE PRIME SERATE, IL 3 E 7 GENNAIO »

Il talentuso e poliedrico 44enne attualmente volto di punta del gruppo Discovery è pronto al debutto su Real Time e sui social network riscalda i motori per il suo inizio 2020 diviso tra dolci e amore.

Fare disinvolto, battuta pronta, aplomb inconfondibile. Un mix perfetto che associato alla nomina da sex symbol e alla stima come padre di famiglia con all’attivo un matrimonio sereno che dura da oltre 15 anni assieme alla moglie Alessia Mancini, ne evidenziano un profilo come uno dei volti televisivi in carriera più amati degli ultimi anni.

Numerosi gli importanti impegni che lo hanno visto protagonista nel corso delle stagioni come i ruoli in fiction di successo quali ‘La Squadra’ o ‘Fidati di me’ al fianco di Virna Lisi ma anche musical da tutto esaurito come ‘Grease’ e le conduzioni di spicco come le prime serate di Rai1 quali ‘Lo Zecchino d’Oro’ e ‘Castrocaro’ oppure le più dinamiche e moderne su Fox Life come ‘4 mamme’; oggi, dopo la consacrazione della scorsa stagione su Real Time grazie al fortunato ‘Primo Appuntamento’, è alla guida di ben due trasmissioni celebri.

Il 2020 inizia in grande stile per il conduttore torinese che è pronto al debutto in prime time alle ore 21.10 su Real Time (canale 31); dal 3 gennaio guiderà per tre venerdì l’attesa gara delle gare ‘Bake Off Italia All Stars Battle’ mentre dal 7 gennaio tornerà con la nuova edizione di ‘Primo Appuntamento’ che come annunciato da Discovery in occasione dei palinsesti presentati a settembre 2019 il noto e amato dating show raddoppierà con un totale di 20 puntate a confronto delle 10 della precedente edizione.

Montrucchio raggiunto dal settimanale Telesette che gli dedica la copertina del numero attualmente in edicola, dichiara “Considero la conduzione di Bake Off Italia All Stars Battle una sorta di premio da parte della rete per cui lavoro” e aggiunge sulla nota trasmissione culinaria “Cercherò di portarci tutto me stesso in questa nuova avventura, sarà una gara brillante”.

Non solo, appunto, lo speciale di ‘Bake Off Italia’ ma anche il rodato ‘Primo Appuntamento’ che commenta gioiosamente così “Sono prontissimo. L’anno scorso abbiamo avuto il 45% in più di spettatori e così abbiamo raddoppiato per ringraziare il nostro pubblico. A riempirmi di gioia sono, però, le tante richieste che mi arrivano sui miei social network per sapere come partecipare al programma”.